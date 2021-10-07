Врачи выяснили, у кого диетические газировки вызывают особую тягу к еде

Исследование, опубликованное в издании JAMA Network Open, представляет доказательства того, что диетические газированные напитки, приготовленные с сукралозой, могут стимулировать аппетит, по крайней мере, у женщин и людей с ожирением. "Мы обнаружили, что женщины и люди с ожирением имеют большую активность мозга после употребления искусственного подсластителя", - заявил в интервью National Public Radio автор исследования Кэти Пейдж, диетолог, специализирующийся на проблемах с ожирением из университета Южной Калифорнии.

В группах женщин и людей с ожирением после приема таких напитков наблюдалось снижение уровня гормона, подавляющего аппетит, и они ели больше еды после употребления напитков с сукралозой по сравнению с обычными сахаросодержащими напитками. Напротив, исследование показало, что у мужчин и людей со здоровым весом не наблюдалось увеличения активности мозга или чувства голода.

В материале отмечается, что большинство более ранних исследований было сосредоточено на мужчинах и людях с нормальным весом. Но это открытие предполагает, что диетические напитки, подслащенные сукралозой, могут быть невыгодными для людей, которым эффективная диета может принести наибольшую пользу. "Именно люди с ожирением непропорционально сильно страдают от сильного побуждения к употреблению высококалорийной пищи после приема таких напитков", - пояснила Лаура Шмидт, диетолог и профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Пейдж и ее команда анализировали реакцию на диетическую газировку тремя способами. Они использовали функциональные МРТ-изображения 74 участников исследования, чтобы задокументировать активацию частей мозга, связанных с аппетитом и тягой к употреблению еды. Также они использовали образцы крови для измерения уровня сахара в крови и метаболических гормонов, которые могут вызывать чувство голода. Наконец, они отслеживали, какое количество еды принимали участники исследования после приема таких напитков во время ужина в каждый день эксперимента.