Врачи вынуждены дублировать электронные документы в бумажном виде

В цифровизацию здравоохранения вложено уже минимум 50 миллиардов рублей, но до сих пор электронный документооборот медицинских выписок, историй болезни, результатов обследований работает далеко не во всех регионах и, главное, почти совсем не работает между регионами. Отправляясь на консультацию в столичные медцентры, пациенты из других городов по-прежнему вынуждены запасаться горами медицинской макулатуры. Об этом шла речь на "круглом столе", организованном ОНФ под председательством знаменитого доктора и общественного деятеля Леонида Рошаля.

В России цифровизация здравоохранения проводится в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ", на перевод в "цифру" планируется потратить около 170 млрд рублей до 2024 года. Программа цифровизации должна охватить не только всю государственную медицину, но в идеале и частные клиники, и смежные с ней области.

Например, данные о лекарстве, назначенном пациенту с помощью электронного рецепта, должны быть доступны провизору в любой аптеке. Для пациента это удобно - не нужно заморачиваться с бумажным рецептом. А для системы в целом это дает еще больше выгод: от невозможности аптеке продать "неучтенный" препарат и до систематизации всего оборота лекарств. Но пока эта идея не реализована даже в Москве.

Федеральный проект по "цифре" глобальный: это и переход всех медучреждений - от поликлиник до стационаров и службы "скорой" - на единый электронный документооборот, и отцифрованные истории болезни, где за всю жизнь пациента накапливаются данные о его профосмотрах, обследованиях, лечении, операциях и т.д., в каком бы медучреждении он не лечился. Это система электронных больничных и медсправок - для детсадов и школ, а в перспективе - для получения водительских удостоверений и т.д. Это, наконец, огромные возможности телемедицины, которые способны подтянуть качество лечения где-нибудь в сельской больнице до вполне себе столичного уровня.

Но переход на цифровые рельсы проходит медленно и сложно. Одна из главных проблем, которую обсуждали участники "круглого стола", - сложности обмена информацией между территориями. Поскольку цифровизацией каждый регион занимался самостоятельно, а единых базовых правил "на берегу" установлено не было, соответственно, используемые программные продукты у разных медучреждений и регионов серьезно отличаются. Поэтому главная задача - состыковать все это "лоскутное одеяло".

Еще одно слабое место - подготовка кадров. Пока IT-специалистам в медицине платят намного меньше, чем в среднем по рынку.

Одна из главных проблем - сложности обмена информацией между территориями

"Мы за то, чтобы на всей территории страны был единый программный продукт, как у нас в Москве, - пояснила Ольга Шарапова, главврач одной из столичных клиник. - Но это должна быть открытая система: чтобы была возможность доработки ее регионами и медорганизациями под свои задачи".

Сейчас из-за тотальных нестыковок врачам приходится проделывать двойную работу: внутри своего учреждения электронные документы используются успешно, но каждый выход во внешний мир требует предъявления бумажной копии, которую должен сделать тот же доктор, тратя на это и нервы, и время.

В ОНФ подготовили много предложений по совершенствованию цифрового контура в здравоохранении. Например, сейчас упор в системе делается на медучреждение. Но в идеале доступ в базу данных должен получить врач - и не только с рабочего компьютера в рабочие часы, но и в любой момент с личного гаджета - планшета, мобильного телефона.

Сейчас разрозненность информационных систем сохраняется не только в географическом плане - между регионами, но и между ведомствами. Например, школы и детсады не принимают электронные справки и данные, а школьные врачи не имеют доступа к данным о своих пациентах-школьниках.

Член регионального штаба ОНФ в Москве, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев отметил, что снимать барьеры нужно осторожно, не забывая о конфиденциальности и врачебной тайне. "Должна быть обеспечена безопасность системы и хранимых данных, однако пациенты должны иметь к ним доступ, чтобы при необходимости скачать информацию, передать в другое лечебное учреждение либо использовать по своему усмотрению", - указал Жулев.

"Переход должен быть умным, - отметил Леонид Рошаль. - Есть продвинутые учреждения в плане цифровизации, и нужно сопрягать их программные продукты, надстраивая необходимые структуры для создания единого для страны цифрового пространства".

Между тем

Минтруд предлагает продлить до конца 2022 года временное положение, которое позволяет оперативно назначать страховые выплаты медицинским работникам, заразившимся коронавирусом. Соответствующий проект опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Кроме того, эти правила распространяются на водителей "скорой помощи", которые заразились, помогая больным с коронавирусом.

Подготовил Михаил Загайнов