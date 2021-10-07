ВВП Беларуси вырос в текущем году на три процента

Развиваясь на реально качественной и сбалансированной основе, экономика Беларуси добилась существенных результатов. Об этом свидетельствует в том числе и ВВП, который за девять месяцев вырос на три процента, а положительное внешнеторговое сальдо даже побило рекорд 2013 года, превысив $2 млрд. Эти данные привел 7 октября первый заместитель премьера РБ Николай Снопков на совещании у президента о противодействии санкционным мерам.

По его словам, которые приводит БЕЛТА, темп роста ВВП за январь - август составил 103 процента. И по прогнозам экспертов, пояснил он, "снижения не будет".

Экспорт товаров увеличился на 36 процентов, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере $6,5 млрд. "Значительный спрос отмечается, прежде всего, на грузовые, легковые автомобили, тракторы, мебель, продовольствие", - уточнил первый вице-премьер.

Правда, международные резервные активы РБ на 1 октября текущего года, по предварительным данным, составили $8459,9 млн в эквиваленте, сообщили в национальном регуляторе, уточнив, что за сентябрь они снизились на $36,8 млн после роста в августе на $1054,3 млн.

Этот сдвиг, пояснили в Нацбанке, "в основном обусловлен плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Кстати, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января следующего года должен составить не менее $6 млрд.