Вышел новый ролик фильма "Хэллоуин убивает"

В Сети появился англоязычное промо слэш-хоррора "Хэллоуин убивает". Премьера второй части возрожденной трилогии состоится 21 октября. Третья часть "Хэллоуин заканчивается" увидит свет в 2022 году.

В предыдущей части Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон заперли Майкла Майерса в подвале горящего дома. Лори отправляется в больницу, а мы видим, как огнеупорный Майерс расправляется с командой пожарных и скрывается в неизвестном направлении. Нет сомнений в том, что он примется за жертву вновь. К женщинам готовы присоединиться рассерженные горожане.

Режиссер - Дэвид Гордон Грин. В ролях: неизменная Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак.