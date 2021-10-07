Вышел трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке

Кинокомпания Sony Pictures представила дебютный трейлер картины "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке.

В ролике раскрывают сюжетную завязку, основанную на истории первых двух номерных игр Resident Evil.

Все обязательные для серии элементы - зомби-песики, особняк и неловкие скримеры - на месте.

Выглядит это все на данном этапе максимально скучно и пресно, хотя выводы о самом фильме делать, конечно же, рано.

В российский прокат "Обитель зла: Раккун-Сити" выйдет 2 декабря.