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Вышел трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке

Новости
    07.10.2021, 18:57
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

Кинокомпания Sony Pictures представила дебютный трейлер картины "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке.

Фото: КиноПоиск
Вышел новый ролик фильма "Хэллоуин убивает"

В ролике раскрывают сюжетную завязку, основанную на истории первых двух номерных игр Resident Evil.

Все обязательные для серии элементы - зомби-песики, особняк и неловкие скримеры - на месте.

Выглядит это все на данном этапе максимально скучно и пресно, хотя выводы о самом фильме делать, конечно же, рано.

В российский прокат "Обитель зла: Раккун-Сити" выйдет 2 декабря.

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