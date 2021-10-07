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Вышел трейлер фильма "Под гипнозом" от Netflix

Новости
    07.10.2021, 13:23
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал англоязычный трейлер полуторачасового фильма ужасов "Под гипнозом" (Hypnotic). Премьера запланирована на 27 октября.

Фото: youtube.com/ PREMIER
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Героиня Кейт Сигел ("Полуночная месса", "Игра Джеральда") много работает и начинает ощущать потерю мотивации и общий упадок сил. Довольно распространенная в современном мире проблема приводит ее в кабинет психотерапевта, которого играет Джейсон О'Мара ("Сыны свободы"). Он предлагает не самое распространенное и довольно агрессивное лечение гипнозом. Пациентку это не настораживает, и вскоре начинают происходить тревожные вещи. Женщина не помнит, как оказалась в той или иной обстановке, видит странные сны и подозревает, что кто-то управляет ее поведением.

Режиссеры - Мэтт Энджел ("Дом на продажу"), сценарий Ричарда Д'Овидио ("Черный список: Искупление").

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