Вышел трейлер фильма "Под гипнозом" от Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал англоязычный трейлер полуторачасового фильма ужасов "Под гипнозом" (Hypnotic). Премьера запланирована на 27 октября.

Героиня Кейт Сигел ("Полуночная месса", "Игра Джеральда") много работает и начинает ощущать потерю мотивации и общий упадок сил. Довольно распространенная в современном мире проблема приводит ее в кабинет психотерапевта, которого играет Джейсон О'Мара ("Сыны свободы"). Он предлагает не самое распространенное и довольно агрессивное лечение гипнозом. Пациентку это не настораживает, и вскоре начинают происходить тревожные вещи. Женщина не помнит, как оказалась в той или иной обстановке, видит странные сны и подозревает, что кто-то управляет ее поведением.

Режиссеры - Мэтт Энджел ("Дом на продажу"), сценарий Ричарда Д'Овидио ("Черный список: Искупление").