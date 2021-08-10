Вышел трейлер хоррор-сериала Майка Флэнегана "Полуночная месса"

Сервис Neftlix показал первый трейлер "Полуночной мессы" (Midnight Mass), нового хоррор-шоу Майка Флэнегана ("Призраки дома на холме", "Призраки усадьбы Блай", "Доктор Сон" по Кингу).

По центру истории выступят обитатели небольшого уединенного сообщества на острове Крокетт, тихий уклад которого нарушает прибытие харизматичного молодого священника - отца Пола (Хамиш Линклейтер).

С его появлением на Крокетте начинают происходить разного рода необъяснимые, странные и чудесные события, а также знамения. Это вызывает у населения активный припадок религиозного пыла.

Супруга и соратница Флэнеган Кейт Сигел сыграла одну из главных ролей. Далее - Зак Гилфорд, Генри Томас, Аннабет Гиш, Рахул Аббури, Кристал Балинт, Мэтт Бидел, Александра Эссоу, Аннара Кимон, Рахул Коли, Кристин Леман, Роберт Лонгстрит, Игби Ригни, Саманта Слойан.

Релиз - 24 сентября. В "Мессе", заявленной как мини-сериал, - семь эпизодов.

Что касается третьего сезона "Призраков", то тут поклонников антологии придется огорчить - у режиссера пока нет на него планов.