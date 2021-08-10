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Вышел трейлер хоррор-сериала Майка Флэнегана "Полуночная месса"

Новости
    10.08.2021, 11:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Сервис Neftlix показал первый трейлер "Полуночной мессы" (Midnight Mass), нового хоррор-шоу Майка Флэнегана ("Призраки дома на холме", "Призраки усадьбы Блай", "Доктор Сон" по Кингу).

Фото: youtube.com/ HBO Max
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По центру истории выступят обитатели небольшого уединенного сообщества на острове Крокетт, тихий уклад которого нарушает прибытие харизматичного молодого священника - отца Пола (Хамиш Линклейтер).

С его появлением на Крокетте начинают происходить разного рода необъяснимые, странные и чудесные события, а также знамения. Это вызывает у населения активный припадок религиозного пыла.

Супруга и соратница Флэнеган Кейт Сигел сыграла одну из главных ролей. Далее - Зак Гилфорд, Генри Томас, Аннабет Гиш, Рахул Аббури, Кристал Балинт, Мэтт Бидел, Александра Эссоу, Аннара Кимон, Рахул Коли, Кристин Леман, Роберт Лонгстрит, Игби Ригни, Саманта Слойан.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Релиз - 24 сентября. В "Мессе", заявленной как мини-сериал, - семь эпизодов.

Что касается третьего сезона "Призраков", то тут поклонников антологии придется огорчить - у режиссера пока нет на него планов.

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