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"Это будет трудно": Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе

Новости
    09.08.2021, 11:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Один из популярнейших писателей современности Стивен Кинг намерен написать книгу о пандемии короанвируса.

Фото: Владимир Солнцев/ ТАСС
Объявлена дата выхода новой книги Виктора Пелевина

Об этом писатель сам рассказал в программе The View ("Взгляд") с Вупи Голдберг.

"Хочу написать книгу, в которой речь пойдёт непосредственно о коронавирусе, взять события 2020 года и посмотреть, что из этого выйдет с точки зрения литературы. Это будет трудно", - считает Кинг, признавшись, что на написание его свежевышедшего романа "Билли Саммерс" пандемия тоже повлияла.

Напомним, на Apple TV только что вышла экранизация романа Кинга "История Лизи". Наша рецензия - здесь.

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