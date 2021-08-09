"Это будет трудно": Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе

Один из популярнейших писателей современности Стивен Кинг намерен написать книгу о пандемии короанвируса.

Об этом писатель сам рассказал в программе The View ("Взгляд") с Вупи Голдберг.

"Хочу написать книгу, в которой речь пойдёт непосредственно о коронавирусе, взять события 2020 года и посмотреть, что из этого выйдет с точки зрения литературы. Это будет трудно", - считает Кинг, признавшись, что на написание его свежевышедшего романа "Билли Саммерс" пандемия тоже повлияла.

Напомним, на Apple TV только что вышла экранизация романа Кинга "История Лизи". Наша рецензия - здесь.