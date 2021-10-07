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07.10.2021 20:20
Рубрика: Общество

Выжутович: При соблюдении условий въезда трудовые мигранты - серьезный ресурс

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Нелегальных мигрантов пока, похоже, не станут депортировать из России. Срок действия моратория на их депортацию, введенный весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса, истек 1 октября, но в прессе появились сообщения со ссылкой на источники в правительстве, что его могут продлить. По крайней мере для нелегалов, вставших на миграционный учет (таких, по данным МВД, более 1 миллиона человек). Им разрешено остаться в России до 30 декабря 2021 г.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Продление послаблений до конца года коснется иностранцев, которые до 30 сентября 2021 года не смогли получить разрешительных документов, но успели хотя бы встать на миграционный учет, разъяснила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. По ее словам, в России сейчас 7 миллионов мигрантов, из них до начала октября встать на миграционный учет успели более 1 миллиона человек.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
У трудовых мигрантов в России все больше женское лицо

Органам полиции рекомендовано ограничиваться штрафами для нарушителей миграционных правил, не переполняя центры временного содержания иностранных граждан. "Можно устроить облавы, нахватать людей, но куда их девать? - говорит бывший заместитель глав Федеральной миграционной службы, президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин. - На мой взгляд, это приведет к распространению коррупции: всех этих людей мы окончательно загоним в угол, и они будут вынуждены давать взятки полицейским. Имеет смысл продолжать легализовывать, хотя бы со штрафами".

Звучат и другие предложения. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает необходимым упростить въезд трудовым мигрантам в Россию. По его мнению, распоряжение правительства от 16 марта 2020 года, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах. В своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава ТПП предложил определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов, а соответствующие полномочия передать в региональные межведомственные комиссии, которые будут исходить из потребности в иностранной рабочей силе. Тестирование, двухнедельную самоизоляцию и оказание медицинской помощи возложить на работодателей.

С аналогичным, еще более радикальным призывом обратилось к правительству Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Оно отмечает острый дефицит рабочей силы на российских стройках. Даже безработица и выросшие у строителей зарплаты (с 50 тыс. руб. до 80-90 тыс.) не могут заставить российских граждан пойти на стройку. Минстрой предлагает решить проблему организованного завоза трудовых мигрантов. Их размещение и оформление обязана взять на себя приглашающая сторона. Она же должна помочь приезжим в получении справок об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Работодатель также обязуется обеспечить работников постоянным местом проживания, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам же, в свою очередь, надлежит получить патент, дающий право на работу в России. Инициатива минстроя уже согласована с минтрудом, МВД и Роспот-ребнадзором.

Нелегалам, вставшим на миграционный учет, разрешено остаться в России до 30 декабря 2021 года

Во время режима самоизоляции власти смогли удержать под контролем ситуацию с трудовыми мигрантами. По словам профессора Государственного университета управления, члена экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимира Волоха, "органы власти сумели организовать работу, чтобы минимизировать те негативные последствия, которые проявлялись по отношению к мигрантам в связи с пандемией". Например, очень оперативно был подготовлен и принят указ президента, регулирующий правовое положение иностранных граждан в РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Министерство внутренних дел разъяснило тогда порядок продления срока временного пребывания иностранцев в России. Для этого, было сказано, необходимо обратиться в ближайший территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме. Кроме того, трудовые мигранты могут оформить новые патенты.

Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости
Пандемия не помешала более чем 1 млн мигрантов легализоваться в России

Когда вводили карантин и режим самоизоляции, в России находились сотни тысяч трудовых мигрантов. Одни поспешили вернуться домой и застряли в транзитных зонах, другие остались, полагая, что в любом случае найдут себе занятие. Но экономический кризис (и прежде всего резкий рост безработицы), вызванный пандемией, обострил настороженное отношение большинства россиян к мигрантам. В основе такого отношения стойкий миф, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда "коренных" и местных. Теперь этот миф особенно активно эксплуатируется.

Между тем все обстоит ровно наоборот. Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их. Именно приток мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке.

Трудовые мигранты - серьезный ресурс. При соблюдении ими условий въезда и пребывания

Пандемия коронавируса сократила приток иностранцев в Россию. Их число неуклонно падало с 11, 2 млн человек (2019 г.), 7,1 млн (2020 г.) до 5,66 млн в начале 2021 года. При этом число мигрантов из стран СНГ сократилось в 2020 году на 39 процентов. Все меньше едут в Россию из Украины (снижение на 53 процента), Молдавии (на 51 процент), Азербайджана (на 49 процентов).

Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет. И в этих обстоятельствах трудовые мигранты - серьезный ресурс. При соблюдении ими условий въезда и пребывания.

Общество Соцсфера Миграция Колонка Валерия Выжутовича Миграционный учет в России

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