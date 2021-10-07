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Windows 11 замедляет процессоры AMD

Текст:   Антон Благовещенский
07.10.2021,  
14:48
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Установка новейшей операционной системы Windows 11 может приводить к снижению производительности систем на процессорах AMD, которые поддерживают эту платформу официально.

Падение быстродействия может наблюдаться как во время повседневной работы, так и в играх, причем в последнем случае снижение производительности достигает 10-15 процентов.

Назван официальный способ поставить Windows 11 почти на любой компьютер

В AMD рассчитывают, что ошибка будет исправлена силами Microsoft в одном из ближайших обновлений. Компания также не советовала пользователям, для которых снижение быстродействия системы может быть критично, обновляться до Windows 11.

Проблема затрагивает системы на базе процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000 и 5000, использующих архитектуры Zen 1 и Zen2.

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