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07.10.2021 21:24
Рубрика: Власть

Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ"

Текст: Марина Алешина

На Смоленской площади вновь прокомментировали решение НАТО в два раза сократить численность постпредства РФ при альянсе и отозвать аккредитацию у восьми наших дипломатов. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, западному военно-политическому блоку пора определиться со своими приоритетами. Об этом она заявила в эфире канала "Россия 24".

Фото: JOHN THYS / AFP
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"После вот таких действий нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно и без России никуда не деться, или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот такими примитивными способами", - отметила дипломат. По ее словам, натовцы занимаются "каким-то непотребством".

Также на брифинге Захарова отметила явные противоречия между линией на обострение, которую избрал альянс, и некоторыми заявлениями с его стороны о том, что надо поддерживать диалог с Москвой и даже возобновить заседания Совета Россия - НАТО. При нынешней тактике скоро натовцам просто не с кем будет вести диалог на профессиональном уровне, заключила дипломат.

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