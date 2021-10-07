Россия призвала Лондон не провоцировать "гонку кибервооружений"

Москва предостерегает Лондон от новой гонки - на этот раз кибервооружений. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о том, что Соединенное королевство готовится совершать кибератаки против враждебных государств, которые попытаются нанести ему ущерб. Под враждебными государствами британцы подразумевают и Россию.

"Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений", - заявила Захарова. По ее словам, вот уже много лет идея о наращивании наступательных вооружений в информационном пространстве "внедряется в общественное сознание стран-членов НАТО"​​​.

При этом Москва уже предлагала Лондону провести двусторонние экспертные консультации по вопросам кибербезопасности, но ответа не последовало. "Вновь подчеркиваем: РФ последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - заключила Захарова.