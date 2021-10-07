Россия призвала Лондон не провоцировать "гонку кибервооружений"

Новости

В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены 17:36
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей 17:29
Власти оплатят ремонт авто, угнанного подозреваемым в убийстве девушек в Гае 17:25
Володин взял на контроль ситуацию с пытками в тюремной больнице под Саратовом 17:24
В "Единой России" пожелали Путину крепости и сил 17:22
Цена на газ в Европе вновь начала расти 17:21
Сбившую детей Валерию Башкирову будут судить в общем порядке 17:13
В Ивановской области введена обязательная вакцинация 17:11
Москва призвала власти Афганистана обеспечить безопасность посольства РФ 16:57
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 16:56
Мэр Белгорода подал в отставку 16:52
Столичная Госавтоинспекция назвала самые опасные для мотоциклистов улицы 16:39
В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 16:37
Apple обновила правила магазина приложений App Store 16:09
Напавшему на школу в Казани Галявиеву продлили арест до января ​ 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 17:17
Рубрика: Власть

Россия призвала Лондон не провоцировать "гонку кибервооружений"

Текст: Екатерина Забродина
Москва предостерегает Лондон от новой гонки - на этот раз кибервооружений. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о том, что Соединенное королевство готовится совершать кибератаки против враждебных государств, которые попытаются нанести ему ущерб. Под враждебными государствами британцы подразумевают и Россию.

"Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений", - заявила Захарова. По ее словам, вот уже много лет идея о наращивании наступательных вооружений в информационном пространстве "внедряется в общественное сознание стран-членов НАТО"​​​.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
МИД: Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ

При этом Москва уже предлагала Лондону провести двусторонние экспертные консультации по вопросам кибербезопасности, но ответа не последовало. "Вновь подчеркиваем: РФ последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - заключила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения