Зеленский освободил от должности своего представителя в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский освободил депутата Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в Раде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского главы.

Он был подписан накануне, а 7 октября опубликован на официальном портале офиса президента Украины. Как известно, 45-летний юрист Стефанчук из президентской партии "Слуга народа" с августа 2019 года является первым вице-спикером Рады. Эксперты отмечают, что его рассматривают как вероятного кандидата на должность спикера парламента.