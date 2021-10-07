Звезды спорта примут участие в РЭН-2021

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября. Организаторы Форума - Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство Москвы.

"Сегодня спорт является одним из незаменимых источников энергии для человека, что особенно сильно проявилось в условиях пандемии. Поэтому закономерно, что спортивная программа представлена на Российской энергетической неделе. Уверен, что матчи по хоккею и баскетболу, которые поддержали звезды спорта, станут для участников РЭН-2021 хорошей возможностью подзарядиться для работы на Форуме, расширить деловые контакты и продолжить актуальные дискуссии в неформальной обстановке", - рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков

10 октября в 18:00 в гала-матче по хоккею Roscongress Cup на лед выйдут представители политической и деловой элиты. Вместе с Сергеем Светловым команды усилят призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин и чемпион мира Александр Свитов.

"Энергетики" или "Инноваторы" - такой сюжет баскетбольного матча Skolkovo Energy Game, который пройдет 16 октября в 11:00. Руководить игрой будут чемпион Европы-2007 - центровой Алексей Саврасенко, чей рост составляет 215 см, и один из лучших снайперов в истории сборной России, призер чемпионатов мира и Европы Игорь Куделин.