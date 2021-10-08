14 октября 2021 г. в 11:00 на площадке "Российской газеты" состоится презентация новой книги депутата Государственной Думы, правоведа Павла Крашенинникова "Семь жизней графа Михаила Сперанского".

В числе спикеров презентации:

- автор книги Крашенинников Павел Владимирович - депутат Государственной Думы, Председатель Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, Председатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации;

- Фронин Владислав Александрович - главный редактор "Российской газеты", интернет-портала "Российская газета", журнала "Родина", заслуженный работник культуры Российской Федерации;

- Чубарьян Александр Оганович - академик Российской Академии Наук, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, президент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), Сопредседатель Российского исторического общества, доктор исторических наук, профессор;

- Степашин Сергей Вадимович - Сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор;

- Блажеев Виктор Владимирович - Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Сопредседатель Ассоциации юристов России, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации.

Новая книга Павла Крашенинникова приурочена к 250-летию со дня рождения великого государственного деятеля Михаила Михайловича Сперанского, которое будет отмечаться в январе 2022 года.

Павел Крашенинников уже не раз посвящал этому выдающемуся человеку свои труды, в которых писал об "апостолах права" - юристах, изменивших право, государство и общество. Спустя четверть тысячелетия с рождения М.М. Сперанского автор рассказывает о его жизни и творчестве в отдельной книге. "Эта книга - дань уважения Михаилу Михайловичу. Попытка охватить его весомое и многогранное наследие, показать его значение для последующих поколений", - подчеркнул Павел Крашенинников.

Как отмечает автор, М. М. Сперанский за свою жизнь побывал в самых разных ипостасях: и особой, приближенной к императору, и высокопоставленным чиновником, и гонимым режимом, униженным человеком. Он работал с Александром I и Николаем I, обучал государству и праву будущего царя - освободителя Александра II.

Михаил Михайлович знал свою страну не по книгам. Он не только бывал в разных уголках необъятной империи, но и находился там достаточно длительное время.

Сперанский предложил план государственного преобразования, подготовил и провел целый ряд реформ в финансовой, кадровой и административной системе империи. Он осуществил невероятную систематизацию законодательства, подготовил Полное собрание законов и Свод законов Российской Империи.

Сперанский совершил колоссальный подвиг, дав толчок развитию таких сфер российского права, как законодательство, образование, наука, правоприменение.

Я отдельно выделяю вклад Михаила Михайловича в нашу историю, в развитие права в России и очень высоко его оцениваю, - заявил Павел Крашенинников.

В ходе мероприятия Павел Крашенинников ответит на вопросы журналистов.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 14 октября 2021 г. с 11:00 мск.

Аккредитация СМИ для участия в презентации книги в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 13 октября 18.00 мск.

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