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41-летний директор Лены Катиной из "Тату" Шампоров найден мертвым

Новости
    08.10.2021, 12:46
Текст:   Олег Усков

Евгений Шампоров, работавший как концертный директор с Леной Катиной из "Тату", Юлией Береттой и группой "Челси", найден мертвым в Москве. Евгению был 41 год. О смерти Шампорова сообщила в соцсетях его сестра.

Фото: "КиноПоиск"
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"Плачу второй день и не верю, Джони. Спасибо за всё. Спасибо, что был в моей жизни, спасибо, что был именно таким. Ты был прекрасный, Женька, со всеми своими недостатками", - написала она в Instagram.

Как передает KP.RU, причиной смерти директора стала сердечная недостаточность, "а обстоятельства гибели не разглашали". Меж тем изданию удалось установить подробности.

Известно, что последний раз Евгений выходил на связь поздно вечером 1 октября, после чего перестал отвечать на звонки и несколько дней не читал сообщения.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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В итоге к вечеру 4-го к нему на съемную квартиру в Волковом переулке отправился один из коллег и сестра. Дверь обеспокоенным гостям никто не открыл. Пришлось вызывать соответствующие органы. И когда дверь все-таки вскрыли, труп Шампорова обнаружился на полу кухни.

"В комнате и на кухне беспорядок, многочисленные бутылки из-под спиртных напитков", - рассказал источник, уточняя, что смерть директора наступила около двух-трех дней назад.

Похоронят Шампорова сегодня, 8 октября.

Недавно "Тату" объявили о скором воссоединении.

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