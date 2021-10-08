Адамян: В РФ не выявлены осложнения при вакцинации беременных от COVID-19

В России не выявлены осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

"Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи", - цитирует врача РИА Новости. По словам Адамян, ни в России, ни в мировом масштабе таких данных нет.

В мире около 150 тысяч женщин были вакцинированы, не зная, что они беременны. У них уже появились дети, а роды прошли без всяких осложнений, отметила Адамян.

Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие. Эксперт подчеркнула, что среди умерших пациентов с COVID-19 и госпитализированных практически нет привитых.