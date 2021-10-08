Белорусы стали призерами конкурса молодых международников СНГ

В кузнице дипломатических кадров Союзного государства, где проходил финал конкурса молодых международников СНГ им.А.А. Громыко, призерами во всех его номинациях в пятницу названы молодые белорусские международники. Награды победителям интеллектуального турнира, в котором принимали участие свыше 500 претендентов, вручил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Среди наиболее популярных тем этого года он назвал проблемы интеграции на постсоветском пространстве, безопасности, стратегической стабильности, сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Первое место в дебютной номинации конкурса, сообщает БЕЛТА, занял студент Академии управления при президенте РБ Александр Новиков. Второе место присуждено представителю Украины, третье - представителю Казахстана.

В основной номинации жюри конкурса второе место присудило доценту Гомельского университета Александру Баранову и заведующему кафедрой этого же вуза Евгению Западнюку. Третье место в этой номинации досталось представителю Армении, а победа была отдана представителю России.

В номинации "Конкурс эссе" третье место заняла представительница Беларуси, обучающаяся в Международном университете МИТСО, Евгения Моисеева. Второе и первое места получили студенты из России и Узбекистана соответственно.

Кроме того, по решению жюри впервые были учреждены три дополнительные номинации. В одной из них - "Великая Отечественная война в истории международных отношений: проблемы сохранения и искажения исторической памяти" - победил младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси Никита Бравчук.

Выступая перед финалистами конкурса, ректор Академии управления при президенте Беларуси Вячеслав Данилович особо отметил, что на современном этапе чрезвычайно актуальным становится вовлечение в процесс реализации стратегических интеграционных задач молодых дипломатов, политологов, экономистов с активной жизненной позиций.

Поэтому, убежден он, состязания молодых международников становятся весомым вкладом в деятельность по подготовке нового поколения специалистов, способных отстаивать национальные интересы на международной арене и готовых внести свой вклад в решение актуальных проблем дальнейшего развития Союзного государства, СНГ и Евразийского экономического союза.

Среди организаторов конкурса, который уже в третий раз собирает молодых политологов из стран Содружества, агентство выделяет Ассоциацию внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко, Академию управления при президенте РБ, Институт Европы РАН при поддержке МГИМО МИД России, Евразийскую экономическую комиссию и Постоянный комитет Союзного государства.