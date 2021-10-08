Бизнес стал чаще получать налоговые льготы за пожертвования НКО

Налоговые льготы за пожертвования некоммерческим организациям в первой половине этого года получили 53 компании. Всего они направили на благотворительность более 8 млрд рублей, общий размер льготы составил 1,6 млрд рублей. Об этом "Российской газете" рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В прошлом году налоговую льготу за пожертвования НКО получили 36 компаний.

Она заключается в том, что при расчете налога на прибыль не учитывается стоимость товаров (материалов) или денежные средства, которые были пожертвованы социально-ориентированным НКО.

Налоговая льгота предоставляется с середины прошлого года после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс. По словам Илюшниковой, пока еще далеко не все предприниматели этим пользуются. "Мы уверены, что компании тратят на благотворительность больше средств, потому что пока еще не все знают о возможности по списанию налогов", - говорит она.

В Минэкономразвития также напомнили, что сегодня в реестрах ведомства числится 43 тысячи НКО. Сведения о них вносят Минюст, Фонд президентских грантов, региональные и федеральные органы власти, Рособрнадзор.