Более 120 тысяч работников "АИМ-Холдинга" узнали больше о "Спутнике V"

Новости

Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года 15:35
Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна 15:25
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине 15:04
Бывшего вице-президента ГК "ПИК" задержали по делу о мошенничестве 15:03
Потребление газомоторного топлива в РФ в этом году вырастет на 25-30% 14:56
Не менее 100 человек погибли при взрыве на севере Афганистана 14:53
Владимир Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата 14:52
Мурашко предупредил о побочном эффекте препаратов для лечения COVID-19 14:44
Лавров: Россия готовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев 14:39
Лавров: РФ против переноса военной инфраструктуры США в Центральную Азию 14:36
В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию 14:35
Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП 14:27
Производители минудобрений продлят режим сдерживания цен до конца года 14:27
Колокольцев представил главу ОМВД по федеральной территории Сириус 14:22
Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции 14:22
Клишас: Сенаторы проконтролируют расследование ситуации с пытками в колониях 14:14
Объем биржевой торговли древесиной вырастет в 3-4 раза 14:00
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту 13:58
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается 13:57
Военные атташе НАТО не приглашались на учения "Запад-2021" 13:53
В Минздраве рассказали об особенностях реабилитации для пожилых после COVID 13:41
В Москве произошло массовое отравление мигрантов 13:40
Синоптики предупредили о морозах на европейской территории России 13:33
Правительство Осетии возглавил полпред президента в республике Джанаев 13:29
Песков назвал принцип отношений России с Брюсселем 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 15:13
Рубрика: Общество

Более 120 тысяч работников "АИМ-Холдинга" узнали больше о "Спутнике V"

Текст: Валентина Михайлова
Сегодня состоялась видеоконференция с разработчиком вакцины "Спутник V", членом-корреспондентом РАН, заместителем директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, лауреатом Государственной премии Денисом Логуновым. Более часа известный ученый отвечал на вопросы сотрудников всех предприятий, входящих в "АИМ-Холдинг" российского предпринимателя Андрея Мельниченко и расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, от Балтийского моря до Тихого океана. Слушали известного ученого-микробиолога представители компаний "ЕвроХим", СУЭК, СГК и НТК. На всех предприятиях этих компаний очень внимательно относятся к здоровью своих сотрудников.

Естественно, что пандемия коронавирусной инфекции потребовала особых организационных и контрольных мер. Так, например, в "ЕвроХиме" создан постоянно работающий оперативный штаб под руководством председателя совета директоров компании Игоря Нечаева.

- Постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в регионах присутствия компании, скорейшее внедрение эпидемиологических мероприятий на всех заводах, оперативное реагирование при малейших подозрениях на заражение отдельных сотрудников и, естественно, информирование коллектива о необходимости вакцинации и ревакцинации - основные направления работы нашего штаба, - сказал Игорь Нечаев, открывая видеоконференцию с Денисом Логуновым.

В компании внедрена и работает система InSight модуль "Вакцинация", в которой отражается актуальная информация о работниках, прошедших вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, получивших один или оба компонента вакцины, а также о переболевших и имеющих антитела.

Особое внимание уделяется случаям заболевания после вакцинации, проводится мониторинг течения болезни и состояния здоровья заболевших работников. Статистика показывает, что в 90 процентах случаев вакцинированные работники либо переносят болезнь бессимптомно, либо она протекает в легкой форме. У остальных - со средней степенью тяжести.

Неудивительно, что процент привившихся на предприятиях "ЕвроХима" больше, чем в среднем по России. На сегодняшний день этот показатель превышает 80 процентов, а на предприятиях в городах Котельниково (Волгоградская область) и Новомосковск (Тульская область) - свыше 90 процентов!

Встреча с разработчиком вакцины "Спутник V" вызвала неподдельный интерес у работников компаний "АИМ-Холдинга". Более 120 тысяч человек слушали ответы Дениса Логунова на вопросы, поступившие с разных концов страны. А для тех, кто не смог услышать ответы и увидеть одного из разработчиков "Спутника V" "вживую", будут смонтированы специальные информационные видеоролики, которые продемонстрируют непосредственно на производственных предприятиях.

- Забота руководства "АИМ-Холдинга" о здоровье и жизни своих сотрудников - впечатляющий пример того, как работодатель должен относиться к трудовому коллективу. Неподдельный интерес простых рабочих к разговору о вакцинации и ревакцинации свидетельствует о том, что правильно выстроенная организационная и информационная работа дает потрясающие результаты, - поделился своими впечатлениями о встрече Денис Логунов.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП
Лавров: Россия готовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев
В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"