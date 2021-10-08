Более 120 тысяч работников "АИМ-Холдинга" узнали больше о "Спутнике V"

Сегодня состоялась видеоконференция с разработчиком вакцины "Спутник V", членом-корреспондентом РАН, заместителем директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, лауреатом Государственной премии Денисом Логуновым. Более часа известный ученый отвечал на вопросы сотрудников всех предприятий, входящих в "АИМ-Холдинг" российского предпринимателя Андрея Мельниченко и расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, от Балтийского моря до Тихого океана. Слушали известного ученого-микробиолога представители компаний "ЕвроХим", СУЭК, СГК и НТК. На всех предприятиях этих компаний очень внимательно относятся к здоровью своих сотрудников.

Естественно, что пандемия коронавирусной инфекции потребовала особых организационных и контрольных мер. Так, например, в "ЕвроХиме" создан постоянно работающий оперативный штаб под руководством председателя совета директоров компании Игоря Нечаева.

- Постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в регионах присутствия компании, скорейшее внедрение эпидемиологических мероприятий на всех заводах, оперативное реагирование при малейших подозрениях на заражение отдельных сотрудников и, естественно, информирование коллектива о необходимости вакцинации и ревакцинации - основные направления работы нашего штаба, - сказал Игорь Нечаев, открывая видеоконференцию с Денисом Логуновым.

В компании внедрена и работает система InSight модуль "Вакцинация", в которой отражается актуальная информация о работниках, прошедших вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, получивших один или оба компонента вакцины, а также о переболевших и имеющих антитела.

Особое внимание уделяется случаям заболевания после вакцинации, проводится мониторинг течения болезни и состояния здоровья заболевших работников. Статистика показывает, что в 90 процентах случаев вакцинированные работники либо переносят болезнь бессимптомно, либо она протекает в легкой форме. У остальных - со средней степенью тяжести.

Неудивительно, что процент привившихся на предприятиях "ЕвроХима" больше, чем в среднем по России. На сегодняшний день этот показатель превышает 80 процентов, а на предприятиях в городах Котельниково (Волгоградская область) и Новомосковск (Тульская область) - свыше 90 процентов!

Встреча с разработчиком вакцины "Спутник V" вызвала неподдельный интерес у работников компаний "АИМ-Холдинга". Более 120 тысяч человек слушали ответы Дениса Логунова на вопросы, поступившие с разных концов страны. А для тех, кто не смог услышать ответы и увидеть одного из разработчиков "Спутника V" "вживую", будут смонтированы специальные информационные видеоролики, которые продемонстрируют непосредственно на производственных предприятиях.

- Забота руководства "АИМ-Холдинга" о здоровье и жизни своих сотрудников - впечатляющий пример того, как работодатель должен относиться к трудовому коллективу. Неподдельный интерес простых рабочих к разговору о вакцинации и ревакцинации свидетельствует о том, что правильно выстроенная организационная и информационная работа дает потрясающие результаты, - поделился своими впечатлениями о встрече Денис Логунов.