Будущее экологического страхования обсудили на круглом столе в "РГ"

Страхование экологической ответственности станет надежным способом защиты окружающей среды от разного рода техногенных катастроф и опасных последствий антропогенного воздействия на природу. Самое главное - разработать точные механизмы определения критериев и величин рисков, выработать оптимальные правила игры, доработать и обеспечить принятие федерального закона об экологическом страховании, сказала член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева, открывая круглый столе "Экологическое страхование - инструмент управления "экологической погодой", который состоялся в редакции "РГ" и стал шестым межконгрессным мероприятием международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО.

Экологическое страхование должно использоваться для управления экологическими рисками, а также для компенсации вреда, нанесенного окружающей среде, отметил в приветственном обращении к участникам мероприятия председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Алексей Майоров.

И такие инициативы последовали. Найти баланс между запросами экономики и потребностями природы, населения и животного мира предложил глава комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ Петр Чекмарев.

"Загрязненным воздухом у нас дышат 56 млн человек в 143 городах, почти все реки у нас отравлены неочищенными стоками, ежегодно страна теряет более 300 тыс. га леса, - обрисовала масштаб проблемы эксперт в области экологической безопасности и страхования Наталия Коваленко. - Потепление в России происходит в 2,5 раза быстрее глобального. Ущерб от климатических изменений до 2030 года может вырасти до 2-3% ВВП. Технологии устарели, из-за этого высок риск причинения вреда окружающей среде в результате технологических катастроф".

По ее словам, еще в 2002 году началась разработка технологий экологического страхования, которое могло бы выполнять превентивную, контролирующую, инвестиционную и компенсационные роли. Их принятие создало бы возможности для внебюджетного финансирования работ по ликвидации ущерба окружающей среде - как вновь возникшего, так и накопленного. Часть этих наработок были использованы в разного рода концептуальных документах и при подготовке законопроектов. Однако нормативная база для создания комплексных механизмов экологического страхования до сих пор не создана, признала она. Из-за этого на сегодня отечественные промышленность, транспорт, сети электропередач - предприятия, которые потенциально могут стать виновниками экологического ЧП, и их обяжут выплачивать многомиллиардное возмещение ущерба, просто не могут застраховать свою ответственность. Хотя такое страхование могло бы стать обязательным для предприятий повышенной опасности. В мире подобные механизмы уже вовсю работают, объем международного рынка экологического страхования оценивается в 2 млрд долларов в год и ежегодно удваивается. Но в России для этого, считает Наталия Коваленко, пока не хватает экологической культуры.

"Без развития системы оценки финансовых рисков и оценки причиненного вреда не сможет заработать даже уже внесенный в Госдуму законопроект, обязывающий собственников опасных предприятий ликвидировать накопленный экологический вред", - выразил уверенность старший преподаватель НИУ Московский государственный строительный университет Игорь Яжлев. Он считает, что государство, общество и бизнес смогут принять экологическое страхование только, когда оно станет насущной необходимостью.

Приблизить эру экологического страхования способны технологии дистанционного мониторинга окружающей среды и техногенных объектов, предназначенные для снижения рисков чрезвычайных ситуаций на производстве, считает замдиректора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии РАН Юрий Манаков. Анализ космических снимков позволяет оценить динамику процессов и, с одной стороны, заранее выявить возникновение опасной ситуации, а с другой - отследить момент аварии, что не позволит скрыть факт нанесения экологического ущерба.

"Предприятия пока еще не чувствуют необходимости внедрения методов мониторинга исходя из русского "авось", - объяснил он. - Компании считают, у них и так все в порядке, что они все контролируют, никаких внештатных ситуаций не случится. Но такая самонадеянность дорого обходится. Катастрофы случаются не только из-за нарушения технологий, но и из-за климатических изменений, которые можно заблаговременно отследить".

Создать единую шкалу расчета вреда, который причиняется экологии, призвал руководитель юридического департамента Московского института современного академического образования Андрей Алешкин. Все виды ущерба должны быть стандартизированы и прописаны в федеральном законе, считает он.

Фото: Константин Завражин/ РГ

"Все правовые коллизии надо регулировать, иметь стандарт и подход, чтобы вред был возмещен уже не в судебном, а в страховом порядке, - пояснил Андрей Алешкин. - Застраховали свои риски, определили класс опасности, выполнили расчеты, получили результаты с данными, заплатили, а потом регион или федеральный центр, в случае наступления ЧС, может обращаться в страховую компанию за компенсацией вреда". Страховые компании к этому еще не готовы, нет необходимых данных, чтобы понимать риски и оценивать ситуацию. Окончательный вариант законопроекта может быть разработан только совместно всеми участниками бизнес-процесса, добавил Алешкин. Кроме того, необходимо подготовить кадры экологов-юристов, которые обладали бы достаточной компетенцией в обоих областях, чтобы принимать правильные и взвешенные решения.

"Мы не можем как граждане не быть заложниками экологических происшествий, - отметил член экспертного совета комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Владислав Жуков. - Вице-премьер Виктория Абрамченко уже дала поручения Минприроды, Минпромторгу, Ростехнадзору и Росприроднадзору разработать базовые стратегии по внедрению экологического страхования в промышленности, в том числе не только для основных загрязнителей, а для всего сектора". Внимание правительства к экологии он объяснил предстоящим климатическом саммитом в Глазго, на котором, кроме всего прочего, будет обсуждаться борьба с глобальным потеплением и парниковыми газами. Введение обязательного страхования будет сильным аргументом нашей делегации при переговорах. А страховые компании с удовольствием присоединяться к процессу, если будет законодательно введена обязанность по страхованию своей экологической ответственности.

Идею экологического страхования поддерживает и советник главы Минприроды Иван Стариков. По его мнению, этому будет способствовать и глобальный климатический процесс, из-за которого российские экспортеры попадут под трансграничное регулирование, оно ляжет на них значительной нагрузкой.

"Климатическая нейтральность России - это сумма климатических нейтральностей субъектов Российской Федерации, - считает Иван Стариков. - А климатическая нейтральность региона - сумма экономических нейтральностей хозяйствующих на его территории экономических субъектов. Я убежден, что страхование экологических рисков, которые тесно переплетены с климатической повесткой, покажут, насколько наши компании-экспортеры готовы снижать свой углеродный след".

Любые экологические риски всегда прогнозируемы, а значит они могут подлежать экологическому страхованию по типу обязательного или добровольного медицинского, считает и.о. первого замминистра строительства - главный архитектор Самарской области Владимир Спиридонов. По его мнению, все основные виды экологических рисков и возможного ущерба так или иначе связаны с градостроительными и архитектурно-строительными процессами, поэтому их тоже надо учесть при создании законопроекта об экологическом страховании.

"Вопрос экологических рисков и устранения негативных последствий, а значит и экологического страхования, - это вопрос междисциплинарный и межотраслевой, - уверен он - Значит, законопроект должен носить межотраслевой характер".

Завершая круглый стол Юлия Корнеева отметила, что 15 лет заниматься одной темой - это много.

"Эксперты - народ упертый, мы все равно добьемся чего хотим, - сказала она. - Мы надеемся, нас будут и дальше поддерживаться такие крупные специалисты". По ее словам, предстоит подготовить законопроект об экологическом страховании. Документ будет предусматривать, что экологическое страхование, в том числе, станет одним из инструментов обеспечения национальной безопасности. Кроме того, оно позволит обеспечить компенсацию ущерба окружающей среде, возникшего в результате деятельности человека. Специалисты должны будут разработать методики, с помощью которых будут оцениваться и риски наступления того или иного события, и ущерб, им нанесенный. Только такая единая стройная конструкция, обретя статус закона, станет залогом экологической безопасности России, считает Юлия Корнеева.