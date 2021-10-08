Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021

В рамках деловой программы Международного форума "Российская энергетическая неделя", который состоится в Москве 13-15 октября 2021 года, пройдет экспертная дискуссия "Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?", посвященная вопросам развития угольной промышленности в условиях энергоперехода.

Климатический и экологический аспекты при ведении хозяйственной деятельности имеют принципиальное значение и оказывают непосредственное влияние на экономические показатели и репутацию бизнеса. Угольная генерация сегодня находится под постоянным давлением со стороны мировой повестки общественности, экологических активистов, населения. Будущее угольной генерации в России все еще неясно, поскольку отрасль ждут новые ограничения на выбросы твердых частиц, оксида азота, диоксида серы и углекислого газа. В 2024 году будет пересмотрен справочник НДТ, на основе которого будут утверждены новые технологические показатели выбросовзагрязняющих веществ, активно развивается климатическое законодательство, в конечном счете закрепляя цену на углерод. В формируемом новом энергетическом укладе газ и другие альтернативные чистые источники постепенно вытесняют уголь из топливного баланса электростанций. Тем не менее перспективы угля в генерации не могут определяться исключительно вопросом защиты климата. Однако для того, чтобы оставаться на рынке, такому топливу придется показывать все более высокую экономическую и экологическую эффективность. Все это создает новые, куда более жесткие требования к технологиям угольной генерации.

"Минэнерго России с учетом общемировых тенденций поддерживает развитие низкоуглеродных источников энергии. Следуя "зеленому" тренду, нельзя забывать о сохранении баланса между ВИЭ и традиционной генерацией в структуре энергобаланса страны для обеспечения надежности работы энергосистемы. Одним из элементов этого баланса является угольная генерация. Необходимо идти в сторону повышения эффективности генерации, снижая нагрузку на окружающую среду и сокращая выбросы парникового газа", - подчеркнул заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс.

Участники встречи обсудят, насколько оправданы планы по сохранению объемов угольной генерации в Российской Федерации до 2035 года, выгодна ли экологизация угольной энергетики с учетом развития иных видов генерации, каково будущее мировой угольной энергетики и насколько Россия в тренде, а также каковы возможные пути экологизации угольной энергетики в России.

Организаторами Российской энергетической недели-2021 являются Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.