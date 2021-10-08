Бывшего вице-президента ГК "ПИК" задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний "ПИК", директор по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александр Лефель. Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере и просит арестовать его.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - рассказала ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

По этой статье Лефелю грозит до 10 лет колонии. Другие подробности дела пока не разглашаются.