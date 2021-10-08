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Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Текст: Георгий Панин
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Объединенный резервный банк" АО "ОРБАНК". Об этом говорится на сайте регулятора.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Такое решение принято из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Кроме того, банк нарушал требования нормативных актов ЦБ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, что по объему активов данный банк занимал 289 место в банковской системе РФ.

Клиенты организации могут рассчитывать на возвращение своих сбережений, так как банк является участником системы страхования вкладов.

Для получения всей информации по выплатам вкладчики могут позвонить на горячую линию Агентства по страхования вкладов (8 800 200-08-05) или узнать на сайте https://www.asv.org.ru/.ru/.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков

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