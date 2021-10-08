ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Такое решение принято из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Кроме того, банк нарушал требования нормативных актов ЦБ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, что по объему активов данный банк занимал 289 место в банковской системе РФ.

Клиенты организации могут рассчитывать на возвращение своих сбережений, так как банк является участником системы страхования вкладов.

Для получения всей информации по выплатам вкладчики могут позвонить на горячую линию Агентства по страхования вкладов (8 800 200-08-05) или узнать на сайте https://www.asv.org.ru/.ru/.