Читатели британской газеты призвали ускорить сертификацию "Северного потока-2"

Руководству Европейского союза следует ускорить процесс сертификации газопровода "Северный поток -2" с целью преодоления кризиса с газом. Такое мнение выразили читатели британской газеты Express.

"Ответ на вопрос (как решить газовый кризис в ЕС - прим. "РГ") очень простой - сертифицируйте "Северный поток-2", - написал один из читателей. Кроме того, другие пользователи раскритиковали руководство ЕС за бездействие на фоне имеющихся проблем.

В середине текущей недели цены на газ в Европе превысили рекордную отметку в 1900 долларов за 1 тыс. кубометров.