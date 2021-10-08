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Рубрика: В мире

Читатели британской газеты призвали ускорить сертификацию "Северного потока-2"

Текст: Дмитрий Кулемякин

Руководству Европейского союза следует ускорить процесс сертификации газопровода "Северный поток -2" с целью преодоления кризиса с газом. Такое мнение выразили читатели британской газеты Express.

Фото: iStock
Цена на газ в Европе вновь начала расти

"Ответ на вопрос (как решить газовый кризис в ЕС - прим. "РГ") очень простой - сертифицируйте "Северный поток-2", - написал один из читателей. Кроме того, другие пользователи раскритиковали руководство ЕС за бездействие на фоне имеющихся проблем.

В середине текущей недели цены на газ в Европе превысили рекордную отметку в 1900 долларов за 1 тыс. кубометров.

В мире Европа Великобритания Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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