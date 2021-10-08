Читатели китайского портала оценили ответ РФ на призыв выслать дипломатов из США

Читатели китайского новостного портала Guancha полагают, что Россия достойно ответила на призыв американских сенаторов выслать из страны 300 российских дипломатов.

"Русские подали отличный пример, как поступать с заявлениями США", - написал один из читателей. Кроме того, другие пользователи сравнили американских политиков с "бешеными псами" и выразили опасение, что эскалация ситуации может привести к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее американские сенаторы предложили президенту Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва не согласится расширить штат американского посольства. В МИД РФ посчитали, что американские политики, вероятно, хотят закрыть свои загранучреждения в России.