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08.10.2021 12:30
Рубрика: Культура

Что музей-заповедник Василия Поленова готовит к 180-летию художника

Текст: Наталья Лебедева
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова готовится отпраздновать сразу две юбилейные даты - 130-летие усадьбы в 2022 году Поленова на Оке и 180-летие со дня рождения самого художника в 2024-м.
Фото: Молчанов / РИА Новости Фото: Молчанов / РИА Новости
Фото: Молчанов / РИА Новости

Программа празднований стала главной темой встречи директора музея Натальи Поленовой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Фото: Национальный музей Карелии.
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"Мы хотели бы достойно отметить эти две даты и рассказать еще больше о самом художнике и о местах, связанных с ним. Планируем провести в Санкт-Петербурге, где родился и вырос Василий Дмитриевич Поленов, монографическую выставку по типу той, что прошла в Третьяковской галерее к 175-летию художника", - рассказывает о планах Наталья Поленова.

По ее словам, ретроспективная выставка пройдет в Русском музее в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей и Российской академией художеств. Также в планах - снять документальный фильм о жизни и творчестве Василия Поленова.

Но и это еще не все. Дом театрального просвещения им. Поленова ждет серьезная реставрация. Обновят фасады и интерьеры, облагородят территорию. Готовятся к ремонтным работам и объекты культурного наследия, входящие в ансамбль усадьбы Василия Поленова на Оке, - главный дом, мастерская художника и храм Святой Троицы. Предполагается, что будет создано фондохранилище, отвечающее современным требованиям к учету и хранению музейных ценностей

"Это огромные работы, но это бесценное культурное наследие, которое необходимо сохранить", - подчеркнула директор музея-заповедника.
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В свою очередь Ольга Любимова отметила, что в вопросах реставрации зданий необходимо двигаться поэтапно, сохраняя поток посетителей в усадьбе. "В рамках празднования юбилея Поленова постараемся совместно проработать насыщенную экспозиционную программу, значимым проектом станет также документальный фильм про художника", - отметила министр культуры.

Культура Арт Музеи и памятники Гид-парк

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