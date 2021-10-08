Депутат: Россия и КНР нашли управу на биолаборатории США у своих границ

Механизмы контроля над биолабораториями США, в том числе в Грузии и на Украине, заставят Вашингтон оправдываться. Такое мнение высказала член международного комитета Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина, комментируя совместное заявление МИД РФ и КНР.

Ранее внешнеполитические ведомства двух стран опубликовали заявление, в котором говорится, что военно-биологическая деятельность США и их союзников представляет угрозу национальной безопасности государств. Москва и Пекин призвали к укреплению и полному соблюдению конвенции в данной сфере, а также предложили принять юридически обязывающий протокол, который позволил бы проверять и расследовать военно-биологическую деятельность стран-участниц соглашения.

Особую угрозу для России представляют те американские биолаборатории, которые расположены в непосредственной близости от наших границ, заявила в комментарии "РГ" Елена Панина. В частности, речь идет об объектах в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

В частности, на Украине в интересах и на деньги Пентагона работает целая сеть биолабораторий, отметила депутат. "В них не просто изучаются опасные вирусы и бактерии, но и содержатся сотни штаммов особо опасных болезней", - добавила она. Это, по ее сведениям, несет угрозу населению: "Неоднократно в непосредственной близости от украинских биолабораторий фиксировались вспышки сибирской язвы, гепатита А, холеры, геморрагической пневмонии, калифорнийского гриппа". Не исключено, считает Панина, что такие случаи объясняются заражением - случайным или преднамеренным.

Таким образом, изложенную в совместном заявлении Москвы и Пекина идею о механизмах контроля над военно-биологической деятельностью третьих стран, в том числе американских лабораторий за рубежом, можно только приветствовать, резюмировала депутат.

"Это не означает, что уже завтра США раскроют все секреты, допустив наблюдателей на свои объекты в Грузии или на Украине. Однако такие механизмы поставят Вашингтон в положение оправдывающейся стороны, над которой довлеют международные обязательства", - считает Панина.