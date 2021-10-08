Депутат: Россия и КНР нашли управу на биолаборатории США у своих границ

Новости

Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана 18:37
Московский планетарий откроется после ремонта 18:35
В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова 18:10
Кабмин упрощает бизнесу навигацию в обязательных требованиях законодательства 18:10
Обозреватель "РГ" выступил в РАНХиГС 17:51
Стивен Найт назвал дату выхода шестого сезона "Острых козырьков" 17:51
Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy 17:38
Лукашенко предостерег от роста цен на социально значимые товары 17:34
Московские дороги и тротуары 9 октября промоют со специальным шампунем 17:24
Пакистанский спецназ познакомился с нашим оружием и вел огонь из БТР-82А 17:16
В Петербурге допустили введение ограничений для пожилых из-за COVID-19 16:59
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину 16:57
ГК "ПИК" оценила сумму ущерба от действий Лефеля в 100 млн рублей 16:53
Белорусы стали призерами конкурса молодых международников СНГ 16:52
Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей 16:49
Медведев: Вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами 16:48
Первые поезда пойдут по восточной ветке БАМа до конца этого года 16:22
На ЦКАД построят газозаправочные станции 16:20
ВОЗ назвала ситуацию с психическим здоровьем "мировым провалом" 16:12
Медведчуку предъявят новые обвинения 11 октября 16:06
Минкультуры Чечни возглавила 22-летняя дочь Рамзана Кадырова 15:58
Вице-премьер Григоренко: Мероприятия нацпроектов 2021 года исполнены на 87% 15:55
Полиция Киева: Депутат Поляков мог быть отравлен 15:52
Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года 15:35
Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 17:47
Рубрика: Власть

Депутат: Россия и КНР нашли управу на биолаборатории США у своих границ

Текст: Татьяна Замахина
Механизмы контроля над биолабораториями США, в том числе в Грузии и на Украине, заставят Вашингтон оправдываться. Такое мнение высказала член международного комитета Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина, комментируя совместное заявление МИД РФ и КНР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Голикова объяснила, зачем России "санитарный щит"

Ранее внешнеполитические ведомства двух стран опубликовали заявление, в котором говорится, что военно-биологическая деятельность США и их союзников представляет угрозу национальной безопасности государств. Москва и Пекин призвали к укреплению и полному соблюдению конвенции в данной сфере, а также предложили принять юридически обязывающий протокол, который позволил бы проверять и расследовать военно-биологическую деятельность стран-участниц соглашения.

Особую угрозу для России представляют те американские биолаборатории, которые расположены в непосредственной близости от наших границ, заявила в комментарии "РГ" Елена Панина. В частности, речь идет об объектах в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

В частности, на Украине в интересах и на деньги Пентагона работает целая сеть биолабораторий, отметила депутат. "В них не просто изучаются опасные вирусы и бактерии, но и содержатся сотни штаммов особо опасных болезней", - добавила она. Это, по ее сведениям, несет угрозу населению: "Неоднократно в непосредственной близости от украинских биолабораторий фиксировались вспышки сибирской язвы, гепатита А, холеры, геморрагической пневмонии, калифорнийского гриппа". Не исключено, считает Панина, что такие случаи объясняются заражением - случайным или преднамеренным.

Таким образом, изложенную в совместном заявлении Москвы и Пекина идею о механизмах контроля над военно-биологической деятельностью третьих стран, в том числе американских лабораторий за рубежом, можно только приветствовать, резюмировала депутат.

"Это не означает, что уже завтра США раскроют все секреты, допустив наблюдателей на свои объекты в Грузии или на Украине. Однако такие механизмы поставят Вашингтон в положение оправдывающейся стороны, над которой довлеют международные обязательства", - считает Панина.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat
Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения