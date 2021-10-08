До какого уровня может вырасти курс рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль на пороге выхода из устоявшихся торговых диапазонов против доллара. Евро вырвался из своего диапазона уже более двух с половиной недель назад, и сталкивается с активной переоценкой, ежедневно в октябре переписывая минимумы в паре EURRUB с июля 2020 года.

Рубль растет на сочетании сразу трех факторов, и они вполне могут сохранить свою жизнеспособность в ближайшее время, и далее толкая рубль в рост.

Во-первых, трейдеры на рынках в предыдущие недели рассматривали газовый кризис в Европе как локальную тему, но в последние две недели рост цен на смежных рынках энергии заметно активизировался, отражая разрастание проблемы. Результатом двухнедельного ралли стал 15-процентный скачок цен на нефть Brent и 35-процентный рост биржевой цены газа в США.

Во-вторых, рубль провалился ниже 85 рублей за евро в конце прошлого месяца. Частично это был результат глобального давления на единую валюту, но все же явно имел место психологический эффект на котировки рубля в России. Провал пары EURRUB ниже 85 рублей дал старт почти ежедневному ослаблению котировок в паре, которая опустилась в четверг ниже 83 рублей.

В-третьих, инфляция в России продолжает вызывать озабоченность. Впрочем, как и во всем мире. Она не спешит разворачиваться к снижению, оказавшись не такой уж транзитной, как от нее ожидали в России и за рубежом. Опубликованные в среду вечером данные потребительской инфляции показали, что годовой темп роста цен ускоряется далее, достигнув 7,5%. Это неприятный сюрприз для рынков и Банка России, что предполагает более активное повышение ключевой ставки в конце октября. Это повод для спекулятивных покупок рубля против доллара и евро: ФРС США и ЕЦБ не спешат ужесточать монетарную политику.

Не стоит ожидать, что стоимость газа в Европе превысит максимумы, установленные в среду, вблизи $2000 за тысячу кубометров. Но все же логично ожидать, что котировки будут явно выше того, что были год назад. Уровни вблизи $700 в Европе обещают резко нарастить российскую экспортную выручку за газ. Другой быстрый ответ на кризис - наращивание поставок для удовлетворения спроса - приводит, по сути, к тем же результатам в пользу рубля.

Рубль вырвался из устоявшихся торговых диапазонов. Как правило, это запускает переоценку курсов до следующего значимого диапазона. Ранее евро легко проскальзывал вверх от 80 до 85 рублей. Теперь также быстро может переоцениваться обратно к 80. Доллар пока цепляется за диапазон: в июне он какое-то время торговался ниже, и ускорение спада USD стоит ожидать только после провала под 71,7. Оттуда уже открывается прямая дорога на 68, куда рубль может прийти уже к концу года.