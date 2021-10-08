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Рубрика: В мире

Двое мужчин были спасены после 29 дней дрейфа в море на маленькой лодке

Текст: Максим Макарычев

Двое жителей Соломоновых островов, которые 29 дней дрейфовали на небольшой лодке в открытом море, были спасены у побережья Папуа-Новой Гвинеи, в 400 километрах от того места, где началось их злополучное путешествие.

Фото: Наталья Коротченко/РГ
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Они отправились в путь с острова Моно в Западной провинции Соломоновых островов утром 3 сентября на небольшой одиночной моторной лодке мощностью 60 лошадиных сил. Местные жители также называют эти лодки, сделанные из стекловолокна, "банановыми". Пара рыбаков планировала проплыть 200 километров на юг, в город Норо на острове Новая Джорджия, используя в качестве ориентира западное побережье острова Велла Лавелла и остров Гизо слева от них. "Мы уже совершали поездку, и все должно было пройти нормально", - сказал один из рыбаков. При этом, как отмечает Guardian, Соломоново море, отделяющее Соломоновы острова от их соседа, Папуа-Новой Гвинеи, является крайне непредсказуемым.

Всего через несколько часов пути они столкнулись с проливным дождем и сильным ветром, из-за чего им было трудно разглядеть береговую линию, по которой они должны были следовать. Вдобавок, еще через несколько часов у них отключился GPS-трекер. Они решили остановить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо. Однако их относило все дальше от береговой линии.

Выживая на взятых в поездку апельсинах и дождевой воде, которую они собирали в брезент, они проплыли около 400 километров за 29 дней, в конце концов, заметив рыбака у побережья Новой Британии в Папуа-Новой Гвинее. Мужчины были настолько слабы, что, когда они прибыли в город Помио 2 октября, их пришлось нести с лодки на руках в ближайший дом. На восстановление рыбаков, прошедших обследование в местном госпитале, понадобится не менее трех недель.

В мире Океания Папуа-Новая Гвинея В мире Океания Соломоновы острова

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