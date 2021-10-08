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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о возможностях бизнеса получить льготный кредит

Текст: Георгий Панин
Только четверть предпринимателей сегодня пользуется кредитованием, сообщает Банк России. Но этот вид финансирования по-прежнему остается наиболее доступной формой, в разы опережая лизинг, факторинг, краудфандинг.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов рассказал, насколько востребованы льготные кредиты для предпринимателей. И объяснил, в каких случаях в кредите могут отказать:

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- В период пандемии кредиты малым и средним предпринимателям (МСП) выдавались осторожно. Но с восстановлением деловой активности, а также благодаря господдержке выдача новых кредитов МСП демонстрирует значимый рост.

За январь-июль 2021 года в нашей стране банки выдали 5,6 трлн рублей кредитов МСП, что на треть превышает значения того же периода 2019 года, из них в Москве 1,3 трлн рублей. Портфель действующих кредитов МСП в России превысил 6,1 трлн рублей, из них - четверть (26%) в столице 1,6 трлн рублей.

Государственные льготные программы кредитования МСП нацелены, во-первых, на снижение ставки для заемщика, а, во-вторых, на расширение доступа к кредитам тем предпринимателям, у кого нет в полном объеме обеспечения/залога для его оформления.

Для решения проблемы с нехваткой залогов действует гарантийная поддержка. Гарантийные организации принимают на себя часть риска, выступают поручителем за "малышей" перед кредиторами, а в случае дефолта осуществляют выплату за должника.

Банки охотно кредитуют под такое первоклассное обеспечение. Программу гарантийной поддержки реализуют на федеральном уровне Корпорация МСП, в регионах - региональные гарантийные организации (РГО), в Москве - это Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ).

В двух третях случаев кредит с поручительством предприниматели оформляют на самые востребованные нужды - для пополнения оборотных средств, а также на инвестиции, рефинансирование и другие цели.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Половина заемщиков - это предприятия торговли, треть составляют производство, строительство, транспорт, связь и другие приоритеты, оставшаяся доля - услуги.

Среди наиболее частых причин отказа в поручительстве: формальное несоответствие документов регламентам, выявленные в ходе проверки факты недобросовестности заемщика, недостоверные сведения о выручке, о долговой нагрузке и о финансовой устойчивости.

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