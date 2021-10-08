Эксперты раскрыли ключевые слова, выдающие телефонных мошенников

Эксперты изучили информацию о подозрительных звонках и пришли к выводу, что мошенники стали уходить от использования банковских баз данных, которые сильно дорожали из-за мер борьбы с утечками. Теперь преступники пытаются взять всю нужную информацию о счетах в кредитных организациях в ходе разговора.

По данным исследования компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, которое есть в распоряжении РИА Новости, телефонных мошенников можно раскусить по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка".

Во время звонка мошенники говорят, что якобы на имя жертвы взят кредит с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным. Для того, чтобы клиента деньги не пропали, необходимо назвать номера его банковских счетов и перевести все средства на некий "безопасный" счет.

К тому же преступники рекомендуют не говорить никому об этом звонке, так как это якобы нарушает Уголовный кодекс.

"Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", - заявил директор компании Юрий Томашко.

Также он рекомендует не издеваться над мошенниками во время разговора, а сразу бросать трубку. Так как это может только усугубить ситуацию.