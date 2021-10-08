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08.10.2021 11:39
Рубрика: Культура

Фонд кино прокомментировал рост цен на билеты в кино

Текст: Сусанна Альперина
В начале октября 2021 года средняя цена на билет в кино России побила исторический максимум и составила, по данным ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система), 304,9 рубля.

"РГ" попросила участников рынка прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Фото: Istock
Цены на билеты в кино поднялись до шестилетнего максимума

Федор Соснов, врио исполнительного директора Фонда кино:

"Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели - стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов "Дюна" и "Веном 2", значительная доля сеансов которых состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится".

Средняя цена на кинобилеты волатильна и привязана к формату выпуска топовых релизов на каждой кинопрокатной неделе. Но при этом важно понимать, что по итогам года цена на билеты скорее всего возрастет по отношению к 2020 году. Однако колебание не превысит инфляцию - на уровне 2-4%, отмечает эксперт.

"Откровенно говоря, незначительное повышение средней стоимости билета в кино не выглядит ни неожиданным, ни необоснованным, - рассказал "РГ" директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев. - Во-первых, кинотеатры много месяцев работают в условиях серьезных ограничений. Локдаун, невозможность продажи более половины мест в зале, расходы на санитайзеры, тестирование сотрудников, соблюдение других требований Роспотребнадзора, отсутствие или перенос релизов - всё это легло на их плечи. Онлайн кинотеатры, работающие без этих сложностей, как известно снижали стоимость подписки или вовсе делали её бесплатной. Во-вторых, зарубежные картины, которые вышли в прокат в последнее время, многие зрители предпочитают смотреть в премиальном формате, что тоже влияет на среднюю стоимость билета".

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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