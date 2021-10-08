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08.10.2021 14:13
Рубрика: В мире

Где и когда пройдет "Евровидение-2022"

Текст: Александр Алексеев
Официально объявлено, что городом, получившим право проведения 66 международного конкурса песни "Евровидения" стал Турин. Информация об этом появилась на сайте конкурса www.eurovision.tv.
Фото: SANDER KONING/EPA Фото: SANDER KONING/EPA
Фото: SANDER KONING/EPA

Организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Турин выиграл право провести "Евровидение"-2022 у 16 итальянских городов. Также объявлено, что полуфиналы состоятся 10 и 12 мая 2022 года. Гранд-финал назначен на 14 мая.

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- Турин - идеальный город для проведения "Евровидения", - рассказал теперь исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль. - А Арена "ПалаОлимпико", где оно состоится, превосходит все требования, необходимые для глобального мероприятия подобного масштаба.

"Мы были очень впечатлены энтузиазмом и приверженностью туринцев, выразивших свою готовность провести "Евровидение"-2022 на самом высоком уровне", - добавил Остердаль, уточнивший, что в прошлый раз "Евровидение" проходило в Италии уже больше тридцати лет назад.

Кстати

Некоторые страны, в частности, Бельгия, уже назвали своего участника "Евровидения"-2022. Конкурсант от России пока не выбран.

В мире Европа Италия Культура Музыка "Евровидение-2022" Музыка с Александром Алексеевым

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