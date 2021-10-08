ГК "ПИК" оценила сумму ущерба от действий Лефеля в 100 млн рублей

Следствие признало ГК "ПИК" потерпевшей стороной по делу ее бывшего вице-президента Александра Лефеля. Ущерб от его действий оценивается в 100 млн рублей.

"За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В "ПИК" отметили, что заявление было подано после проверки в декабре 2020 и июне 2021 года, по факту которой было возбуждено два уголовных дела, объединенных в одно производство.

Александра Лефеля задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он был уволен из ГК "ПИК" в апреле 2019 года, после чего занимал должность директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет".