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8 октября 2021 г.

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным федеральным списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом (в соответствии с частью 4 статьи 93 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации")

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