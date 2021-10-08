Honor возвращается в Россию вместе с Google

Смартфоны Honor возвращаются в Россию с предустановленными сервисами Google, эту информацию подтвердил "РГ" официальный представитель бренда в нашей стране. Линейка Honor 50 - первые смартфоны этого производителя, не подпадающие после отделения от Huawei под санкции правительства США.

До мая 2019 года, когда Google перестала оказывать техническую поддержку смартфонам Honor, бренд пользовался высокой популярностью у пользователей. Так, по данным пресс-службы онлайн-гипермаркета Ozon, даже после новостей о прекращении поддержки со стороны сервисов Google спрос на смартфоны Honor не снизился - продажи стабильно прирастали от месяца к месяцу, пиковым месяцем продаж стал декабрь 2019.

Невозможность установить приложения и сервисы Google очень сильно сказалась на востребованности устройств Honor на российском рынке. Если первый год разрыва отношений с Google не сильно отразился на позициях Honor, в том числе в России, то в 2020 году россияне уже всерьез обратили внимание на отсутствие любимых сервисов (доля в количестве проданных смартфонов за год снизилась на 4%, выручка на 5%), отметили в Роскачестве.

"Состояние экосистемы Android очень затрудняло пользование популярными приложениями для владельцев смартфонов Honor, так как они либо должны были искать им альтернативу, либо использовать их веб-интерфейсы, либо вообще отказаться от того или иного сервиса. Пользователям доставляло большие неудобства, когда такие популярные приложения как Google Maps, Facebook или YouTube, работали нестабильно на их устройствах или вообще не работали", - рассказал "РГ" Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По словам техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom), сейчас Honor на российском рынке придется начинать фактически с нуля.

"Конкуренция в принципиальном для них бюджетном сегменте чрезвычайно высокая. И все будет зависеть от того, какие маркетинговые стратегии они применят. Китайцы славятся агрессивным продвижением, и если они вновь будут действовать в том же ключе, что и прежде, то у них могут быть хорошие шансы", - заявил Петухов "РГ".

Скептически оценивает перспективы полноценного возвращения Honor руководитель аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, если раньше бренд мог конкурировать с игроками уровня Apple, Samsung или Xiaomi, то теперь их уровень - это так называемые B-бренды вроде Realme или Vivo.

"Пользователи захотят увидеть вдолгую, что у Honor все теперь всерьез с Google и никаких потрясений более не ожидается, так что оценивать что-либо можно будет не ранее, чем по итогам 2022 года. В ближайшей перспективе они смогут набрать несколько процентов, но вернуться в число лидеров рынка они не смогут. Им нужно будет доказать, что они так же хороши, как и раньше", - считает Кусков.

Принципиально важным является вопрос возможностей для продвижения у Honor, которые после разрыва с Huawei могли измениться. Но, по мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, с точки зрения финансовых возможностей ситуация у Honor осталась такой же, как была и ранее.

"Массированное возвращение на российский рынок с широкими финансовыми вливаниями Honor в маркетинговые активности можно будет ожидать в 2022 году Основные продажи у брендов вроде Honor в сегменте 10-20 тысяч рублей. Когда в следующем году они начнут поставлять всю линейку устройств, то вернут свои прежние продажи. У Honor есть все необходимые, фактически неограниченные ресурсы, компанию будут финансировать и все их новинки пойдут на широкий рынок", - убежден Муртазин.

До конца текущего года компания представит всего несколько моделей в одном ценовом сегменте - от 30 тысяч рублей и выше. Но они не являются ключевыми для Honor. И ни на что особо не повлияют, - заключает Муртазин.