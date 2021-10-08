Иммунолог назвала богатые "осенними витаминами" продукты

Хроническая усталость, нарушение сна и плохая концентрация - эти признаки могут указывать на дефицит витаминов в организме.

"Самостоятельно обнаружить нехватку полезных микроэлементов непросто. Причиной недостатка витаминов и минералов могут быть в том числе и различные нарушения в работе ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому лучше обратиться к врачу", - сообщила aif.ru иммунолог Евгения Паршина.

Восполнить нехватку витаминов и микроэлементов может так называемый осенний набор овощей и фруктов.

Являющийся природным антиоксидантом витамин С отвечает за укрепление иммунитета - его много в капусте, шиповнике, лимонах, облепихе, сладком перце. Витамин Е также поддерживает иммунитет и участвует в производстве гормонов. Его много в орехах, злаковых и бобовых.

Витамин А принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, способствует нормальному обмену веществ, необходим для роста новых клеток и замедляет процессы старения. Его источником выступают сливочное масло, зеленые и желтые овощи, например морковь, тыква, сладкий перец и другие.

При этом иммунолог советует за обилием овощей и фруктов не забывать о том, что организму требуются и такие продукты, как мясо, рыба, молочная продукция. Они также влияют на баланс витаминов.