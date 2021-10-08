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08.10.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Инфраструктурные облигации дадут регионам 150 млрд рублей

Текст: Марина Трубилина

"Инфраструктурное меню", вошедшее в перечень 42 инициатив социально-экономического развития, станет дополнительной поддержкой регионов, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Недостаток средств на инфраструктурное развитие может стать тормозом развития городов и создания комфортной среды для жизни, - считает Хуснуллин. - Сейчас ситуация меняется. Благодаря "меню" регионы не только получат финансовую поддержку в виде льготных кредитов на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Они тем самым повысят инвестпривлекательность своих инфраструктурных проектов и смогут привлечь средства из внебюджетных источников".

Правительственная комиссия рассматривает заявки регионов на предоставление бюджетных кредитов в рамках программы "Инфраструктурное меню". "Это наиболее емкий инструмент финансирования в размере 500 млрд рублей, которые будут распределены до конца 2023 года. 83 региона направили заявки на кредитование в объеме 1,2 трлн рублей, из них 482,6 млрд рублей - кредитование в рамках установленных регионам лимитов. Мы рассмотрим вопрос все заявки до 20 октября", - заявил Марат Хуснуллин.

Кредиты будут направлены на развитие инфраструктуры всех направлений: по итогам реализации проектов в рамках комплексной застройки и развития территорий будет обеспечен дополнительный ввод нового жилья, расширится и обновится транспортное обеспечение, модернизируются инженерные сети, откроются детские образовательные учреждения, поликлиники.

"Инфраструктурное меню" также предусматривает и другие инструменты финансовой поддержки развития инфраструктуры в регионах: инфраструктурные облигации, выделение средств из Фонда национальной благосостояния Фонду ЖКХ, предоставление средств от реструктуризации бюджетных кредитов и от опережающего финансирования из резервного фонда правительства. По финансированию инфраструктурных проектов с использованием облигаций работа тоже начата, рассказал вице-премьер, уже приняты положительные решения для Челябинской и Тульской областей, есть предварительное положительное заключение межведомственной комиссии по Тюменской области.

В 2021 году планируется выпуск облигаций на 20 млрд рублей, а всего "Инфраструктурным меню" на финансирование этим финансовым инструментом до 2024 года заложено 150 млрд рублей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры

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