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Текст:   Марина Трубилина 
11:32 08.10.2021

Инициатива "Новый ритм строительства" вдвое ускорит работу

В число 42 социально-экономических инициатив правительства вошла "Новый ритм строительства". Она в два раза ускорит возведение социально значимых объектов и жилых домов за счет отмены административных барьеров и цифровизации отрасли.

Благодаря этому строительство будет обходиться дешевле.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Минимизируется количество административных барьеров, создается "умная" цифровая строительная среда. В итоге планируем выйти на недельный срок подготовки к началу строительства. Математика предельно простая: быстрее начнем - быстрее закончим, дешевле обойдется стройка, как бизнесу и бюджету, так и гражданам страны. Сэкономленные средства пойдут на другие нужды ее жителей", - прокомментировал инициативу вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также отметил, что количество формальных процедур уже сократили в три раза: с 96 до 32.

"Сокращение обязательных требований и создание типовых регламентов, простых и понятных для всех участников рынка, - безусловно, позитивная инициатива для строительной отрасли. Это может стать еще одним шагом в сторону дебюрократизации рынка, повышения прозрачности и результативности каждого из игроков", - отметил председатель Комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов, технологий и промстроительства Общественного совета при Минстрое Александр Ручьёв.

Комфортные условия для привлечение внебюджетных инвестиций (в том числе иностранных) обеспечат стабильное финансирование строительства, а значит и его завершение в срок. Ожидается, что в отрасль будет привлекаться ежегодно до 2 трлн рублей.

В планах к 2030 году сформировать "умную" цифровую экосистему строительной отрасли. Это означает не только перевод всех услуг в исключительно электронный вид, но и беспрепятственный доступ как предпринимателей, так и жителей к суперсервису "Цифровое строительство" во всех регионах.

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