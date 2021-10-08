Юрист объяснила, можно ли лишиться квартиры из-за перепланировки

Самовольная перепланировка жилья грозит собственникам и нанимателям неприятными последствиями, рассказала ведущий юрисконсульт "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.

Перепланировка жилого помещения может проводиться только с согласия местных органов самоуправления, а без согласования и внесения изменений в технический паспорт она будет считаться самовольной и грозит последствиями.

"За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей", - рассказала Болотская в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, владельцу или нанимателю помещения придется привести его в прежнее состояние. Если в результате перепланировки затрагиваются права других граждан, например, возникает угроза их жизни или здоровью, и правообладатель не привел жилье в исходное состояние в течение обозначенного судом срока, недвижимость могут выставить на торги.

Юрист отметила, что лишение собственника прав применяется в крайних случаях. Собственник получит средства от продажи за вычетом суммы, которая потребуется на устранение нарушений.

Суд может вынести решение о признании самовольной перепланировки и сохранении помещения в измененном состоянии, если при этом не возникает нарушение законных интересов других граждан.