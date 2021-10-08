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08.10.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Юрист разъяснила нюансы получения сведений о зарплате через банки

Текст: Ольга Игнатова
Некоторые банки начали предлагать своим клиентам ряд новых услуг. Одна из новинок - возможность получить в электронном формате зарплатный расчетный лист. Но такая услуга предоставляется с некоторыми ограничениями и для ограниченного ряда клиентов. Нюансы получения расчетки через банк "Российской газете" разъяснила юрист.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Весной 2020 года в 122 федеральный закон были внесены изменения "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой". Внесение данных изменений четко показало, что в цифровизации кадрового документооборота заинтересованы не только представители бизнеса, но и государство. Еще один обновленный закон (№407) направлен на регулирование дистанционной трудовой деятельности. Теперь на законодательном уровне закреплены понятия электронного оборота документов в деятельности того или иного предприятия. Это и трудовые договоры, и зарплатные табели, и документы о командировках, и многое другое",- напомнила адвокат Ольга Сулим.

Фото: iStock
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Сегодня возможность получить зарплатный табель в электронном виде доступна в официальном приложении банка ВТБ. Воспользоваться такой услугой могут клиенты, которые являются одной из сторон, участвующих в зарплатном проекте от ВТБ. Это первое условие. Второе условие - наличие соглашения между компанией-работодателем и банком о ведении электронного документооборота.

"Только при соблюдении двух этих условий клиент может получить ряд документов дистанционно, подчеркивает юрист. Аналитики предполагают, что число компаний, которые до конца 2021 года заключат соответствующие договоры с банком ВТБ, существенно вырастет. Если в данный момент клиенту недоступно получение необходимых выписок в электронном виде, то он может обратиться к своему работодателю с инициативой вступления в программу электронного документооборота ВТБ. Ведь с недавних пор ВТБ - это не просто банк, а целая экосистема",- добавила адвокат.

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