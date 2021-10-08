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Текст:   Марина Трубилина 
12:58 08.10.2021

К 2030 году ипотеку на частные дома смогут получить 700 тысяч россиян

Новая инициатива правительства в социально-экономическом развитии "Мой частный дом" направлена на развитие индивидуального жилищного строительства.

По опросам ВЦИОМ около 60% граждан, или 23,2 млн семей, хотели бы жить в собственном индивидуальном доме, напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Анализируя еженедельный ввод жилья, мы видим, что индивидуальное жилищное строительство стало одной из ключевых точек роста. Нам необходимо развивать это быстрорастущее направление строительного сектора экономики и дать людям возможность без бюрократической волокиты воплотить мечту о собственном доме, - заявил вице-премьер. - В стране работает госпрограмма по предоставлению льготной семейной ипотеки, в том числе для ИЖС, но этой сфере нужны дополнительные импульсы".

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Инициативой предлагается облегчить процесс оформления строительства за счет перевода документов в цифровой формат. Будет ускорен и сам процесс строительства за счет сокращения сроков регистрации прав на землю и построенные дома, а также благодаря предоставлению частным застройщикам возможности полного инженерного обеспечения объектов строительства.

Помимо этого, инициативой "Мой частный дом" планируется создать новый ипотечный продукт, чтобы к 2030 году около 700 тысяч человек могли получить ипотечные кредиты на постройку своего дома. Также планируется разработать банк типовых проектов для домов (они смогут стать ликвидным залогом при оформлении кредита) и создать банк земельных участков для строительства.

Планируется также развитие проектного финансирования при возведении малоэтажных коттеджных поселков, по аналогии с тем, которое сейчас применяется при возведении многоквартирных домов. Ипотечные программы в ИЖС позволят увеличить объем предложения на 15-25%, считает председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Сейчас на площадке Общественного совета уже разрабатываются рекомендательные стандарты типовых проектов индивидуальных жилых домов, а также рекомендательные стандарты процедур выдачи и обслуживания кредитов.

Сейчас индивидуальное жилищное строительство составляет около половины от общего объема вводимых за год жилых домов. В 2020 году, к примеру, было построено 42383 млн кв. м многоквартирного и 39802 млн кв. м индивидуального жилья. Меры по развитию ИЖС должны увеличить объемы этого строительства, благодаря им к 2030 году будет в целом построено на 60 млн кв. м больше, рассчитывают в правительстве. "К 2030 году отрасль должна выйти на показатель ввода жилья 120 млн кв. м в год, а прирост объемов индивидуального жилищного строительства должен составить порядка 60 млн кв. м", - отметил Хуснуллин.

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