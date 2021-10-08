Кабмин разрешил поднять стоимость капремонта в жилых домах

Плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах будет увеличена. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Увеличение стоимости платы за капитальный ремонт связано с ростом цен на строительные материалы и оборудование.

Таким образом, в коммунальной платежке капремонт может подорожать на 25 процентов, но не более. Кроме того, плата может расти только при условии, что она не превысит стоимость услуг по ремонту, которая назначается конкретным регионом, и объем средств, которым ежегодно распоряжаются местные операторы.

"Соглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора", - отмечается в постановлении.