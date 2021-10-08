Кабмин упрощает бизнесу навигацию в обязательных требованиях законодательства

Минкономразвития предложило расширить список ведомств, которые вносят сведения в Реестр обязательных требований. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сведения в Реестр вносили только МЧС, Минстрой, Роспотребнадзор, Роструд и Росаккредитация. Теперь к ним будут добавлены К прежним ведомствам добавились: Рособрнадзор, Ространснадзор, Минтранс России, Росздравнадзор, ФНС России, Ростехнадзор, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Росрыболовство и Росалкогольрегулирование.

Внесение сведений о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования, предполагается завершить в течение 30 дней с момента опубликования постановления.