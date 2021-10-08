Клишас: Сенаторы проконтролируют расследование ситуации с пытками в колониях

Ситуация с пытками в колониях абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее в СМИ появились материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице N1 УФСИН по Саратовской области, а также в некоторых других учреждениях пенитенциарной системы. Следственный комитет РФ возбудил дела о сексуальном насилии и превышении полномочий. Также последовал ряд увольнений.

"Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совете Федерации. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы", - заявил Клишас РИА Новости.

Глава комитета СФ пообещал, что сенаторы обсудят ситуацию с Генеральной прокуратурой и предложат руководителю ведомства Игорю Краснову отдельно остановиться на этой проблеме в отчете о состоянии законности за 2021 год.