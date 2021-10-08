Косачев: В ЕС стали осознавать, что бороться с COVID-19 надо всем вместе

Параметры регистрации вакцин обсуждаются на конференции "парламентской двадцатки" в Риме, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Одна из главных сейчас тем - это параметры и масштаб защиты от коронавирусной инфекции, насколько обязательной должна быть вакцинация, другие меры ограничительного характера. И не в последнюю, а может быть в первую, насколько ограничительной, разрешительной или даже уведомительной должна быть практика регистрации соответствующих вакцин", - рассказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Сенатор привел личный пример: перед поездкой в Италию он сделал тест ПЦР, который действует 48 часов. "Но поскольку российские сертификаты и вакцины в Евросоюзе по-прежнему не признаются, мне пришлось за эти два дня уже дважды сдавать дополнительные тесты ПЦР, а завтра, в третий день конференции, меня, судя по всему, заставят сделать это в третий раз. Вот что происходит, когда разрываются на национальные территории столь важные проекты, как массовая вакцинация населения, защита людей от коронавирусной инфекции. Этого не должно быть", - подчеркнул он.

По мнению вице-спикера СФ, в Европейском Союзе постепенно нарастает осознание того, что совместная работа по борьбе с коронавирусом - единственный путь к успеху.

"Россия по всем позициям, которые обсуждаются на конференции, может представлять самые передовые решения, мы можем этим по праву гордиться", - резюмировал политик.