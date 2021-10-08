Космоопера по романам Азимова "Основание" продлена на второй сезон

Сервис Apple TV+ официально продлил свою космооперу "Основание" (Foundation) на второй сезон - не дожидаясь окончания первого. Об этом сообщает Variety.

Напомним: шоу, экстремально насыщенное сверхразумными и благородными неграми и реакционными и вероломными в своей довлеющей части тиранами-белыми, стартовало только-только - 24 сентября.

Занимается проектом Дэвид Сэмуэль Гойер, автор, среди прочего, преоличного "Темного города", соавтор сценария "Кукловодов" по Хайнлайну, второго "Ворона", линейки "Блэйд" и так далее.

Цикл романов Азимова изложил эпопею далекого будущего, где прозорливый ученый-психоисторик и математик Гэри Сэлдон (годы жизни - 11988-12069) спрогнозировал крушение галактической империи и десятки тысяч лет войн и хаоса во всех 25 000 000 ее обитаемых мирах. Которые можно значительно подсократить всего до десяти веков, создав всеобъемлющую базу тотальных знаний. Напитавшись ими, гуманоиды сумеют быстрее выбраться из темных времен.

Сэлдона сыграл Джаред Харрис, Дня, главного представителя генетической династии императоров галактики, - Ли Пейс.

Четвертая серия первого сезона "Основания" выходит сегодня. Сроки второго пока не обозначены.