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Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова

Новости
    19.08.2021, 17:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дежурная настырная цветовая дифференциация и тотальная пафосная помпезность - сервис Apple представил на своем YouTube-канале воистину изнуряюще густой и пышный трейлер сериала "Основание" (Foundation).

Фото: Helen Sloan/ HBO
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В основе - одноименный цикл одного из "отцов" научной фантастики Айзека Азимова.

В далеком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. Тогда он и создает организацию "Основание", призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений. Это выжимка из сюжета эпоса.

В числе создателей - лауреат "Золотой малины" Дэвид С. Гойер ("Блэйд 3", продюсер "Темного рыцаря" и "Человека из стали").

Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
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В роли Селдона - Джаред Харрис ("Чернобыль"), в других: Ли Пейс ("Хоббит", "Сумерки", "Стражи Галактики"), Лу Ллобелл ("Путешественники"), Лаура Бирн ("Рождественская история"), Терренс Манн ("Восьмое чувство"), Леа Фергюсон ("Отверженные"), Мидо Хамада ("Родина").

В первом сезоне намечены десять эпизодов. Премьера - 24 сентября.

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