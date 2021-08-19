Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова

Дежурная настырная цветовая дифференциация и тотальная пафосная помпезность - сервис Apple представил на своем YouTube-канале воистину изнуряюще густой и пышный трейлер сериала "Основание" (Foundation).

В основе - одноименный цикл одного из "отцов" научной фантастики Айзека Азимова.

В далеком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. Тогда он и создает организацию "Основание", призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений. Это выжимка из сюжета эпоса.

В числе создателей - лауреат "Золотой малины" Дэвид С. Гойер ("Блэйд 3", продюсер "Темного рыцаря" и "Человека из стали").

В роли Селдона - Джаред Харрис ("Чернобыль"), в других: Ли Пейс ("Хоббит", "Сумерки", "Стражи Галактики"), Лу Ллобелл ("Путешественники"), Лаура Бирн ("Рождественская история"), Терренс Манн ("Восьмое чувство"), Леа Фергюсон ("Отверженные"), Мидо Хамада ("Родина").

В первом сезоне намечены десять эпизодов. Премьера - 24 сентября.