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Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова

Новости
    23.06.2020, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

Держим кулачки: на YouTube-канале Apple TV доступен тизер-трейлер сериала "Основание" (Foundation) по циклу Айзека Азимова, одного из главных людей в научной фантастике. И выглядит он крайне многообещающим и пышным.

Фото: kinopoisk.ru
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Плюс в ролике - некоторые комментарии шоураннера проекта Дэвида С. Гойера ("Блэйд 3", продюсер "Темного рыцаря" и "Человека из стали").

В роли Гэри Селдона - Джаред Харрис ("Чернобыль"). В других ролях: Ли Пейс ("Хоббит", "Сумерки", "Стражи Галактики"), Лу Ллобелл ("Путешественники"), Ли Харви, Лаура Бирн ("Рождественская история"), Терренс Манн ("Восьмое чувство"), Леа Фергюсон ("Отверженные"), Мидо Хамада ("Родина").

Сериал основан на оригинальной трилогии - "Основание", "Основание и Империя", "Второе Основание". (Позже вышли еще четыре романа цикла, два из которых стали приквелами.)

В первом сезоне намечены десять эпизодов. Премьера - 2021 год.

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